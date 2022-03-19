Каракас, , 02:04 — REGNUM Вести диалог с представителями оппозиции, исключая провозгласившего себя президентом в 2019 году Хуана Гуайдо, выразило готовность руководство Венесуэлы. Об этом 18 марта заявил Хорхе Родригес — глава делегации правительства на переговорах с противниками президента Николаса Мадуро, в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Николас Мадуро Sott.net

Родригес заявил, что представители правительства не собираются встречаться с Гуайдо, так как с торговцами наркотиков не встречаются, а сажают их в тюрьмы. При этом Родригес уточнил, что власти Венесуэлы готовы выйти «на инклюзивный, широкий диалог со всеми секторами политической жизни страны».

Напомним, президент Венесуэлы Мадуро заявил о намерении правительства возобновить диалог с представителями всех политических сил в стране. Власти США, признавшие президентом оппозиционера Гуайдо, назвали такое стремление «важным шагом» на пути к урегулированию ситуации в стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США заявили о готовности назвать условия смягчения санкций в отношении Венесуэлы, но лишь в случае значительных уступок властей Боливарианской Республики на переговорах с оппозицией.

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