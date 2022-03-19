Хьюстон, США, , 02:04 — REGNUM Нефтесервисная корпорация Halliburton, ещё несколько недель назад остановившая поставки российским партнёрам запчастей и оборудования, объявила о прекращении своей деятельности в России. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба компании.

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пресс-служба Halliburton «Компания Halliburton сегодня объявила о немедленном прекращении дальнейшей деятельности в России, поскольку компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов».

По словам председателя, президента и главного исполнительного директора Halliburton Джеффа Миллера, с самого начала конфликта на Украине компания «уделяла первостепенное внимание безопасности сотрудников и соблюдению всех соответствующих санкций». Все поставки в Россию запчастей и оборудования Halliburton прекратила ещё несколько недель назад и теперь она продолжит «уделять первостепенное внимание безопасности» по мере сворачивания оставшихся операций.

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Halliburton, основанная в 1919 году, является одним из крупнейших в мире поставщиков технологий и услуг для нефтегазовой отрасли. Штаб-квартиры компании расположены в Хьюстоне (штат Техас, США) и Дубае.

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