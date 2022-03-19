Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Продюсер Дэвид Литч («Дэдпул 2») подтвердил информацию о том, что фильм «Никто» получит продолжение. Об этом сообщил портал ComicBook вечером 18 марта.

Фильм «Никто» Скриншот YouTube

В настоящее время неизвестно, когда именно стартует съёмочный процесс картины, однако ожидается, что боевик может появиться в кинопрокате уже в 2023 году. Также не уточняется, вернётся ли Илья Найшуллер («Хардкор») в режиссёрское кресло.

Напомним, что выход первой части «Никто» состоялась 18 марта 2021 года. Главную роль в ленте исполнил Боб Оденкирк.

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