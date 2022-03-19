Осло, 19 марта 2022, 01:24 — REGNUM Военный самолет ВВС США разбился на севере Норвегии, сообщает портал Nordic News.
Сообщается, что инцидент произошел во время учений НАТО Cold Response. По предварительным данным, на борту самолета находились четыре человека. Пока их судьба неизвестна. К месту крушения уже выдвинулась поисково-спасательная группа. Других подробностей произошедшего не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в американском штате Юта разбились два вертолета UH-60 Нацгвардии США. Утверждалось, что в результате авиапроисшествия пострадавших не было.