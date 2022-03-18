В Норвегии разбился американский военный самолет
Осло, 19 марта, 2022, 01:24 — ИА Регнум. Военный самолет ВВС США разбился на севере Норвегии, сообщает портал Nordic News.
Mil.am
Самолет F-16
Сообщается, что инцидент произошел во время учений НАТО Cold Response. По предварительным данным, на борту самолета находились четыре человека. Пока их судьба неизвестна. К месту крушения уже выдвинулась поисково-спасательная группа. Других подробностей произошедшего не приводится.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в американском штате Юта разбились два вертолета UH-60 Нацгвардии США. Утверждалось, что в результате авиапроисшествия пострадавших не было.