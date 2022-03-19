Белград, , 01:47 — REGNUM Из-за давления, которое Запад оказывает на официальный Белград в вопросе присоединения к антироссийским санкциям, Сербия находится в чрезвычайно сложном политическом и экономическом положении. Об этом заявил 18 марта президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала Prva.

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При этом Вучич отметил, что «было бы нечестно», если бы он озвучил весь список тех, кто требовал от Сербии вести санкции против России.

Президент Сербии отметил, что последнее решение Европейского совета по поводу запрета на импорт нефти само по себе странное и особенно болезненное для его страны.

«Мы ищем решения. Сегодня сотрудники моего кабинета вели переговоры посредством видеосвязи с партнерами из ЕС. Это касается не только импорта нефти. У нас нет своей нефти. Это касается и возможного импорта химикатов, нужных для функционирования НПЗ, а у нас больше нет на это права», — рассказал Вучич.

Президент уточнил, что Нефтяная индустрия Сербии импортирует сырую нефть и производит бензин и дизельное топливо, «но для этого нужно, чтобы НПЗ работал, нужны запчасти и химикаты».

«На основании решения Европейского совета, получается, что мы уже не можем их импортировать», — отметил Вучич.

Глава сербского государства добавил, что его очень волнует вопрос, как в будущем будет работать газопровод из Болгарии и «придёт ли кому-то в голову остановить транспортировку газа».

«В мире царит полное безумие. Уже никто не размышляет головой. Все ждут поражения той другой стороны. На Западе ждут поражения России, в России ждут поражения Запада, на Украине ждут, чтобы Запад вмешался», — пожаловался Вучич.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил о том, что Европейский совет принял решение, на основании которого страны Европы сохраняют за собой право вести дела с компанией «Газпром нефть» на своей территории, но при этом третьи страны, в которых находятся российские предприятия или НПЗ, не имеют права импортировать или экспортировать нефть. Это решение ударит по Нефтяной индустрии Сербии, которую в 2008 году купил «Газпром нефть».