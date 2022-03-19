Генуя, Италия, , 00:58 — REGNUM 18 марта в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» футбольный клуб «Дженоа» в матче тридцатого тура итальянской Серии А 2021/22 одержал минимальную победу над «Торино» со счетом 1:0.

Эта победа стала для «Дженоа» второй в текущем сезоне Серии А. На данный момент «Дженоа» с 22-мя очками занимает восемнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. «Торино» с 35-ю очками располагается на одиннадцатой позиции.

Единственный мяч на четырнадцатой минуте встречи забил 21-летний итальянский полузащитник Маноло Портанова. Желтые карточки получили Лео Эстигор, Маттиа Бани, Армандо Иццо, Томмазо Побега и Кристиан Ансальди.

Составы команд:

«Дженоа»: Сиригу, Васкес, Френдруп, Максимович, Эстигор, Амири (Бани, 25'), Мелегони (Йебоа, 66'), Стураро, Бадель (Эрнани, 90'), Портанова (Гальдамес, 66'), Дестро (Хефти, 46').

«Торино»: Бериша, Бремер, Иццо, Родригес (Буонджорно, 80'), Побега, Лукич, Пьяца, Синго (Дзадза, 80'), Войвода (Ансальди, 51'), Мандрагора (Брекало, 51'), Белотти.