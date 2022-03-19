Луганск, , 00:56 — REGNUM Не менее трех мирных жителей погибли в результате обстрела со стороны украинских карателей по населенному пункту Ирмино в Луганской Народной Республике, сообщает пресс-служба представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня на официальном канале в Telegram.

«В результате артиллерийского обстрела н. п. Ирмино три мирных жителя погибли и двое ранены», — заявили в представительстве.

Ранее генеральная прокуратура ЛНР сообщала об одном погибшем и троих раненых при обстреле Ирмина со стороны украинских боевиков. Отмечалось, что снаряд попал в жилой дом, который полностью обрушился от взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения ЛНР ворвались в восточную часть города Северодонецк. Сейчас бойцы Народной милиции республики ведут бои за освобождение города от киевских оккупантов.