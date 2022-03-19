Мехико, , 00:39 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали сейсмологи в мексиканском штате Герреро в южной части страны. Об этом 18 марта сообщила национальная сейсмологическая служба в своём Twitter.

Эпицентр подземных толчков располагался в шести километрах на юго-восток от густонаселённого города Акапулько (проживает около 674 тыс. человек). Очаг землетрясения находился на глубине 22 км.

В городе население было оповещено о немедленной эвакуации из жилых и административных зданий с помощью сирены. На настоящий момент информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,8, которое произошло у берегов острова Тайвань.

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