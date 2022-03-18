Тюмень, 19 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Вузам Тюменской области в 2022 году выделено 6889 бюджетных мест, в том числе для поступления по программам бакалавриата и специалитета более 5,6 тысячи мест. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки.

Kremlin.ru Студенты

У некоторых тюменцев вызвало беспокойство заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова об упрощённом приёме в российские вузы выпускников из ДНР и ЛНР. Свои тревоги они высказали на странице губернатора Тюменской области Александра Моора в социальной сети «ВКонтакте».

В департаменте образования и науки Тюменской области пояснили, что это не означает сокращения бюджетных мест для российских выпускников.

«Количество бюджетных мест с распределением по специальностям и направлениям подготовки для вузов, расположенных на территории Тюменской области, устанавливается Министерством науки и высшего образования РФ с учётом потребности региона в специалистах с высшим образованием. Наибольшее количество бюджетных мест выделяется по направлениям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям развития экономики регионов. Решение об увеличении объёмов контрольных цифр приёма по программам высшего образования принимается на федеральном уровне», — пояснили в региональном ведомстве.

Согласно данным департамента образования Тюменской области, в регионе действует 12 вузов. Помимо бюджетных мест, есть целевые. Более всего «целевиков» ждут в Тюменском государственном медицинском университете.