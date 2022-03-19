Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Палата представителей США одобрила законопроект о запрете дискриминации людей из-за стиля прически. В частности, речь идет о текстурах волос или стилях причесок, ассоциирующихся с определенной расой или национальным происхождением, например о дредах, сообщает 18 марта Reuters.

Законопроект, известный как CROWN Act, представили демократы Ильхан Омар и Айанна Прессли. Женщины сослались на исследование, согласно которому афроамериканцы значительно чаще получают замечания в школе из-за нарушения дресс-кода по причине их прически.

«Натуральные черные волосы часто считаются непрофессиональным дресс-кодом просто потому, что они не соответствуют стандартам красоты белых. Дискриминация против черных волос — это дискриминация против черных людей», — заявила Уотсон Коулман, один из соавторов проекта.