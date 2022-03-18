Москва, 18 марта, 2022, 23:47 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (BadComedian) высказался относительно новости о том, что у американского актёра Брюса Уиллиса диагностировали деменцию. Он опубликовал пост на эту тему в личном телеграм-канале 18 марта.

Скриншот видео на YouTube Евгений Баженов (BadComedian)

В своём посте Баженов усомнился в достоверности информации, а также отметил, что её официально не подтверждали. Блогер назвал заявления о диагностированной деменции у Уиллиса «вбросами», которые «были и раньше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ заявил о том, что Брюс Уиллис стал реже сниматься в фильмах из-за проблем со здоровьем — поклонники считают, что актёр страдает от ухудшения памяти, вызванного деменцией. Проблемы со здоровьем у артиста подтвердил и режиссёр Мэтт Эскандари, снявший его в четырёх своих картинах.