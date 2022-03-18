п. Еленовка, , 23:44 — REGNUM Ракетный обстрел посёлка Еленовка (ДНР) устроили вечером 18 марта украинские формирования, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Огонь по району Еленовки они открыли в 22:29 мск из населённого пункта Тарамчук. Из БМ-21 «Град» выпущено 40 ракет.

В 22:30 мск Еленовку обстреляли из артиллерийских орудия калибра 122 мм. Огонь ВСУ вели из населённого пункта Новомихайловка, выпустив пять снарядов.

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