Москва, 18 марта, 2022, 23:36 — ИА Регнум. 21-летний атакующий полузащитник «Динамо» и сборной Польши по футболу Себастьян Шиманьски в ближайшее время может покинуть московский клуб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ароян против Шиманьского

«Не исключено, что Себастьян сменит клуб к 7 апреля. Если нет, то уйдет из команды летом. Мы оговорились, что он сможет сменить команду за определенную сумму. Переговоры находится на очень продвинутой стадии. Думаю, все решится в ближайшие недели, Шиманьски будет играть в другом чемпионате», — цитирует агента футболиста Мариуш Пекарски издание Meczyki.

В текущем сезоне Себастьян Шиманьски принял участие в девятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Шиманьски выступает за «Динамо» с 1 июля 2019 года после перехода из варшавской «Легии» за 5,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость польского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 13 миллионов евро.