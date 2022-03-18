Челябинск, , 23:36 — REGNUM Предприниматель задержан при попытке дать взятку в размере 50 тыся рублей сотруднику Челябинской таможни, сообщили 18 марта в пресс-службе ведомства.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Задержание проведено совместно с региональным управлением ФСБ. Предприниматель, которому очень нужно было доставить груз из Казахстана в Россию, но груз бы не прошёл таможенный контроль, предложил должностному лицу отдела контроля за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни денежное вознаграждение.

16 марта в Троицком районе (Челябинская область) в автомобиле на трассе А-310 он передал деньги. Информация об этом была передана в Челябинский следственный отдел на транспорте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В результате в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело о даче взятки за заведомо незаконные действия должностного лица. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Взяткодателю грозит штраф до полутора рублей или лишение свободы на срок до восьми лет.

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