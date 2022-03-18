Москва, , 23:26 — REGNUM Студия «Мосфильм» предложила кинотеатрам выпустить в повторный прокат свои старые киноленты. Об этом 18 марта пишет «Интерфакс».

Логотип киностудии «Мосфильм» Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР

Как отмечает СМИ, к прокату подготовили 12 картин, которые прошли цифровую реставрацию изображения и звука. В список вошли фильмы Андрея Тарковского («Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер»), Карена Шахназарова («Мы из джаза», «Курьер» и «Белый тигр»), Александра Птушко («Илья Муромец» и «Вий»), Геральда Бежанова («Самая обаятельная и привлекательная»), а также Александра Прошкина («Холодное лето пятьдесят третьего…»).

Ранее крупнейшие киностудии Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal Pictures временно отказались от проката своих картин в российских кинотеатрах. Они также отложили выпуск цифровых новинок в российских онлайн-кинотеатрах.

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