Челябинск, , 23:22 — REGNUM Оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие-2022» стартовало в Челябинской области, сообщили 18 марта в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Мероприятие продлится до 1 ноября.

Пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

Отмечается, что любой желающий может сдать в ближайший отдел полиции незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества. При этом он получит «денежное вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности, при условии отсутствия за оружием криминального происхождения».

За охотничье гладкоствольное ружье, включая обрезы, сдавший его получит четыре тысячи рублей, за охотничий карабин — семь тысяч рублей, за огнестрельное оружие ограниченного поражения — пять тысяч рублей, за газовое — в две тысячи рублей. Не пригодное для использования по основному назначению оружие оценивается в размере 1/3 от денежного вознаграждения.

Добавим, что за весь период проведения мероприятия, начиная с 2000 года, жителям региона было выплачено более 19,5 млн рублей в виде вознаграждений за сданное оружие и боеприпасы.

По результатам проведения мероприятия, в прошлом году жители Челябинской области сдали 264 единицы гладкоствольного оружия, шесть — нарезного, 59 — газового, 112 — оружия ограниченного поражения, более тысячи патронов к ним, одно самодельное стрелковое устройство, одну гранату и один снаряд, три боеприпаса. В виде вознаграждения было выплачено свыше 1,3 млн рублей.

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