Москва, , 23:15 — REGNUM Экипаж российского космического корабля «Союз МС-21» благополучно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщает 18 марта Центр управления полетами (ЦУП).

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Экипаж корабля из троих российских космонавтов провёл стыковку в ручном режиме. Уточняется, что стыковка проходила на семь минут позже расчётного времени.

Причины этого выясняются.

Отмечено, что это была первая стыковка космического корабля к модулю «Причал».

Космический старт ракеты-носителя был произведён с космодрома Байконур в 18:55 мск.

По плану полёта экипаж откроет люки и перейдет на МКС между 0:20 мск и 0:40 мск 19 марта.

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