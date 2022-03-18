Приштина, 18 марта 2022, 23:14 — REGNUM Канцлер Австрии Карл Нехаммер 18 марта заявил, что между Косово и Австрией есть исторические связи. В ходе совместной с премьер-министром Косово Альбином Курти пресс-конференции политик прокомментировал украинский конфликт.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Нехаммер выразил удовлетворение военным сотрудничеством Косово и Австрии и пригласил косовского коллегу посетить Вену.
Напомним, Нехаммер останется в Косово до 19 марта и проведет встречу с президентом Косово Вьосой Османи.
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