Приштина, , 23:14 — REGNUM Канцлер Австрии Карл Нехаммер 18 марта заявил, что между Косово и Австрией есть исторические связи. В ходе совместной с премьер-министром Косово Альбином Курти пресс-конференции политик прокомментировал украинский конфликт.

Карл Нехаммер Bundeskanzleramt.gv.at

Карл Нехаммер «Косово и Австрия связаны исторически, и важно, чтобы мы сохранили эти связи в будущем. Австрия предоставляет самый большой контингент в миссии НАТО в Косово. Важно, чтобы Босния и Герцеговина и Косово знали, что они не одиноки, и если они столкнутся с угрозой, то реагирование будет быстрым, это не просто слова».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Нехаммер выразил удовлетворение военным сотрудничеством Косово и Австрии и пригласил косовского коллегу посетить Вену.

Напомним, Нехаммер останется в Косово до 19 марта и проведет встречу с президентом Косово Вьосой Османи.

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