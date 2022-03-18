Вашингтон, 18 марта, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Выступление американского рэпера Канье Уэста (Йе) на предстоящем фестивале Coachella требуют отменить. Информацию об этом передаёт издание HipHopDX 18 марта.

NME Канье Уэст

В настоящее время петиция об исключении Уэста из списка хедлайнеров мероприятия собрала 5 тысяч подписей. Причиной для отмены выступления артиста пользователи называют его агрессивное поведение в социальных сетях.

Напомним, что в 2022 году фестиваль Coachella пройдёт с 15 по 24 апреля 2022 года. В число хедлайнеров мероприятия вошли Билли Айлиш (Билли Айлиш Пайрат Бэрд О’Коннелл), 21 Savage (Шайя Бин Эйбрахам-Джозеф), Baby Keem (Хайким Джамаал Картер-младший) и многие другие.