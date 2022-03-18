Бильбао, Испания, 18 марта, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Сегодня, 18 марта, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» «Атлетик» в первом матче 29-го тура чемпионата Испании сезона 2021/22 примет «Хетафе». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

Стартовые составы:

«Атлетик»: Унай Симон, Йерай Альварес, Дани Вивиан, Юри Берчиче, Оскар де Маркос, Микель Весга, Алекс Беренгер, Икер Муньяин, Унай Венседор, Онай Сансет, Иньяки Уильямс.

«Хетафе»: Давид Сория, Джене Даконам, Хорхе Куэнка, Стефан Митрович, Гонсало Вильяр, Карлес Аленья, Матиас Оливейра, Дамиан Суарес, Оскар Родригес, Энес Унал, Сандро Рамирес.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хесусом Гилем. Ассистенты главного судьи — Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.