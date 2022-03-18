Рим, 18 марта, 2022, 23:02 — ИА Регнум. Цена на мясо в Италии быстро растет, подорожание составляет уже не менее 20%, с такой оценкой выступили в пятницу, 18 марта, в профильной бизнес-ассоциации Assocarni.

Мясо

С 2000 года цена на мясо в Италии практически не менялась, напомнил эксперты.

Причины нынешнего подорожания — не только резкий рост стоимости энергоресурсов, но также рост цен на удобрения и корм.

Как сообщалось ранее, в национальной бизнес-ассоциации Coldiretti сообщили о росте цен на все основные продукты питания на 10−20% из-за резкого роста стоимости энергоресурсов.