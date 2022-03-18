Приштина, Сербия, 18 марта, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 марта в ходе встречи с австрийским канцлером Карлом Нехаммером в Приштине заявил, что косовские сербы попытаются спровоцировать волнения 3 апреля, когда будут проходить парламентские и президентские выборы в Сербии, однако у них ничего не выйдет.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Курти сообщил о регулярных контактах с послами Франции, Италии, Великобритании, Германии и США, посвященных предстоящим выборам.

Курти подчеркнул, что в Косово настаивают на соблюдении конституционных норм, законодательства Косово и резолюции парламента, осуждающей проведении сербских выборов на территории Косово.

Для граждан с двойным гражданством остается опция голосования по почте и выезда в Центральную Сербию. Президент Сербии Александр Вучич ранее обещал, что сербы смогут голосовать 3 апреля в избирательных участках по всему Косово.