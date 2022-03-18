Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Американская певица Шер (Шерилин Саркисян) предложила помощь украинским беженцам. Она написала пост на эту тему в личном Twitter-аккаунте 18 марта.

Певица Шер Цитата из клипа Шер на песню Believe

Певица сообщила, что готова предоставить беженцам свой дом. «Я бы хотела приютить украинские семьи в своем доме. Они были бы здесь в безопасности, и о них бы позаботились», — говорит она.

ИА REGNUM напоминает, что Шер на протяжении своей карьеры поддерживает множество благотворительных начинаний. Среди них — борьба с бедностью, поддержание прав ветеранов, помощь детям и другие.

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