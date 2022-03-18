Тайбэй, 18 марта 2022, 22:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов острова Тайвань, сообщает 18 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на 233 км северо-восточнее города Цзилун.
Очаг землетрясения находился на глубине 167 км.
Угроза цунами не объявлялась.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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