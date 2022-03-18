Тайбэй, , 22:59 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов острова Тайвань, сообщает 18 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на 233 км северо-восточнее города Цзилун.

Очаг землетрясения находился на глубине 167 км.

Угроза цунами не объявлялась.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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