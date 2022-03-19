Тюмень, , 00:01 — REGNUM В Тюмени комплексному развитию территорий подлежит семь микрорайонов. Там располагаются ветхие дома, есть неиспользуемые земли, сообщил глава города Руслан Кухарук в своём телеграм-канале.

Территории для тюменской реновации Пресс-служба горадминистрации Тюмени

На подлежащих реновации территориях планируется застройка различной этажности создание социальной инфраструктуры, отметил Кухарук.

Это территории в границах улиц 2-й Луговой — Береговой (28,8 га); улиц Береговой — Мысовской — Газовиков (29 га); улицы Горпищекомбинатовской (7,2 га); улиц Герцена — Семакова — Урицкого (0,86 га); микрорайон ДОК (110 га); в районе улиц Магаданской — Волочаевской (2,58 га); в районе улиц Герцена — Каширской — Чернышевского — Розы Люксембург — Перекопской (77 га).

В декабре 2021 года в Тюмени состоялся аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий в районе улицы Ставропольской, улицы Жуковского и озера Песьяного. Победителем стало ООО «Специализированный застройщик «Звезда».