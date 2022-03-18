Братислава, , 22:57 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Оливер Спасовски 18 марта провел встречу со своим словенским коллегой Алешом Хойсом в Скопье, где подписал соглашение о борьбе с незаконной перевозкой людей.

Мигранты Ggia

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, главной целью подписанного двустороннего документа является предотвращение незаконной перевозки людей и всех форм нарушений прав ребенка. Соглашение предполагает реализацию совместных проектов.

Спасовски назвал предотвращение перевозки мигрантов через Северную Македонию в ЕС одной из главных задач македонского МВД. Спасовски поблагодарил МВД Словении за отправку своих полицейских для контроля за южной границей Северной Македонии.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Италии ждет в Евросоюзе пять миллионов беженцев с Украины