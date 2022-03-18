Вулвергемптон, Великобритания, , 22:54 — REGNUM Сегодня, 18 марта, в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лидс Юнайтед». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Саймон Бек | Эдриан Холмс | Майкл Солсбери | Джарред Джиллетт.

Стартовые составы команд:

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Вилли Боли, Конор Коуди, Ромен Саисс, Раян Аит-Нури, Рубен Невеш, Даниэл Каштелу, Леандер Дендонкер, Хони Кастро, Жоау Моутинью, Рауль Хименес.

«Лидс Юнайтед»: Иллан Мелье, Люк Эйлинг, Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Паскаль Стрейк, Адам Форшоу, Джек Харрисон, Матеуш Клих, Даниэль Джемс, Родриго, Патрик Бэмфорд.

На данный момент «Вулверхэмптон» с четырнадцатью победами и 46-ю очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Лидс Юнайтед», набрав 26 очков, идет на шестнадцатой позиции.