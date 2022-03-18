Атланта, США, 18 марта, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Американские рэп-исполнители Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) и Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) представили сингл Magic City. Премьера песни состоялась на всех музыкальных платформах 18 марта.

Скриншот YouTube Fivio Foreign

Название новой работы отсылает к одноимённому стриптиз-клубу в Атланте (США), частыми посетителями которого являются музыканты. Ожидается, что эта композиция войдёт в будущий альбом Fivio Foreign.

Напомним, что 8 апреля 2022 года Fivio Foreign опубликует новую пластинку B.I.B.L.E. Исполнительным продюсером релиза выступит Канье Уэст (Йе).