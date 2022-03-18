Рим, , 22:48 — REGNUM Почти 47% граждан Италии считают, что усиливать санкции против России, в том числе прекращая закупки нефти и газа, не следует, таковы данные опроса Termometro Politico, опубликованные в пятницу, 18 марта.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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В числе этих граждан — 28,3% итальянцев, которые полагают, что и те санкции, что уже были введены против России, чрезмерны.

34% респондентов согласны с тем, что санкции должны быть усилены. 15,6% полагают, что усилить их нужно в том случае, если Россия окончательно «откажется остановить вторджение».