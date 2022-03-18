Москва, , 23:11 — REGNUM Исполнитель Дима Билан признался в любви к своим поклонникам. Он опубликовал пост на эту тему в личном телеграм-канале 18 марта.

Дима Билан Okras

Билан сообщил, что перенёс двухчасовую операцию и поблагодарил своих слушателей за поддержку. «Я понимаю, какие настроения сейчас, тревожные, как сильно хочется найти точку опоры и уверенность! И я всегда готов быть этой точкой для вас! Я просто хочу сказать, что я Вас люблю… моё отношение к вам и моему ремеслу — оно всегда было очевидным и искренним!» — поделился артист. Однако он не раскрыл подробностей о причинах хирургического вмешательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дима Билан решился на операцию из-за осложнений после перенесённого коронавируса. По словам певца, она связана с «пищеварительной историей».

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