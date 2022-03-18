Горловка, ДНР, , 22:48 — REGNUM Обстрел ряда населённых пунктов ДНР, в том числе города Горловки, осуществили вечером 18 марта ВСУ, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В 18:10 мск село Весёлое (Ясиноватский район, ДНР) подверглось миномётному обстрелу со стороны ВСУ: из населённого пункта Водяное выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 18:50 мск из населённого пункта Троицкое по посёлку Озеряновка ВСУ открыли огонь из миномётов калибра 120 мм, выпустив пять мин.

В 20:20 мск украинские формирования, находящиеся в населённом пункте Розовка, атаковали село Мизайловка, выпустив 40 ракет из БМ-21 «Град».

В 20:50 мск был открыл огонь по посёлку шахты им. Изотова в Горловке: ВСУ выпустили восемь артиллерийских снарядов калибра 122 мм из населённого пункта Дзержинск. Атака повторилась в 21:08 мск со стороны населённого пункта Жованка: выпущено пять мин калибра 120 мм.

В 21:04 мск из населённого пункта Новомихайловка ВСУ обстреляли посёлок Еленовка из гранатомётов, выпустив шесть гранат. В 21:05 мск украинские боевики открыли огонь по посёлку Зайцево, выпустив пять мин калибра 120 мм. Атака зафиксирована со стороны населённого пункта Майорск.

В 21:10 мск под обстрел ВСУ попал посёлок шахты имени Гагарина в Горловке. Стрельба велась со стороны населённого пункта Шумы: выпущено шесть мин калибра 120 мм. Кроме того, в 22:10 мск по посёлку Доломитное из населённого пункта Новолуганское украинские боевики выпустили три гранаты из РПГ.

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