Москва, , 22:44 — REGNUM Вооружённые силы России готовы выпустить из Мариуполя украинских нацистов, гарантируя им жизнь, если они избавят горожан от участи «живого щита», сообщил 18 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские боевики Dpsu.gov.ua

Он подчеркнул, что сидящие в кварталах Мариуполя украинские террористы уже «прославились» взрывами школ, роддома и театра.

«Мы официально обратились к киевским властям и два дня назад довели, что готовы открыть гуманитарные коридоры и выпустить всех ваших бандитов в любом направлении, чтобы спасти город и людей от этих так называемых мучеников, которые уже прославили себя взрывами детского сада, двух школ, роддома и здания драматического театра», — сказал Мизинцев.

«При этом гарантируем жизнь националистам, сложившим оружие, обеспечим гуманитарный коридор по их выходу на подконтрольные Киеву территории. В ответ получили категорический отказ, при этом от высоких должностных лиц официального Киева», — пояснил он.

По данным российских военных ведомства, Киев не может помочь заблокированным в Мариуполе нацистам и рекомендует им прикрываться 200 тыс. мирных жителей как «живым щитом».

«Киев понимает невозможность оказания какой-либо помощи. Кроме того, официальными должностными лицами Киева озвучивается риторика о том, что боевики в осажденном городе должны стать примером стойкости, пожертвовать собой для общей победы и им будет присвоен статус «мучеников Мариуполя», — рассказал Мизинцев.

«При этом обязательно оговаривается, что для выполнения этой «великой» миссии, в кавычках, у националистов есть более 200 тыс. человек мирного населения, которых они могут использовать, в кавычках, «по полной» в качестве живого щита. Данная позиция согласована с руководством Украины. Это точная цитата ряда радиоперехватов», — добавил начальник российского Национального центра управления обороной.

Как сообщало ИА REGNUM, из районов Мариуполя, очищенных от нацистов, проводится эвакуация мирных жителей. В то же время нацисты продолжают удерживать жителей подконтрольных районов города в качестве «живого щита», чтобы избавить себя от ударов авиации и тяжёлой артиллерии.

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