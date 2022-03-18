Рим, 18 марта, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Правительство Италии готовит программу организации приема беженцев с Украины, передают национальные СМИ в пятницу, 18 марта, со ссылкой на осведомленные источники.

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Заниматься вопросами приема, помимо национальных властей, должны будут администрации регионов и некоммерческие организации.

Предполагается, что всего будет принято 175 тысяч граждан Украины, что в 10 раз больше, чем по первоначальной оценке МВД Италии, данной в начале марта 2022 года.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан. В страну приехали уже более 53 тысяч жителей Украины.