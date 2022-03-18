Москва, , 23:10 — REGNUM Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) принял участие в концерте-митинге, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие прошло 18 марта в «Лужниках».

Тимати Скриншот с YouTube

Во время своего выступления Тимати высказался о тех артистах, которые покинули Россию. «Ни в один из моментов в жизни мне не было стыдно, что я гражданин России. Стыдно должно быть тем, кто в других странах и этого стыдится. Я родился в этой стране, я люблю её всем сердцем!» — проговорил со сцены рэпер.

Ранее блогер Настя Ивлеева раскритиковала тех россиян, кто за границей пытается «отстраниться» от своей страны. «Русским быть не стыдно», — написала она.

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