Рим, , 22:38 — REGNUM Правительство Италии разрешит предприятиям оплатить майские и июньские счета за электричество и газ позже, в течение двух лет, передают национальные СМИ в пятницу, 18 марта, со ссылкой на осведомленные источники.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что это поможет компаниям избежать приостановки деятельности из-за нерентабельности. Будут зарезервированы госгарантии на общую сумму около 9 млрд евро.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.