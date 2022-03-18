Рим, 18 марта, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Правительство Италии намерено снизить размер акциза на литр бензина и дизеля на 8,5 центов, примерно на 12% от общей величины акциза, передают национальные СМИ в пятницу, 18 марта, со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Предполагается, что такая норма будет действовать в течение месяца и позволит смягчить последствия резкого роста цен на энергоносители. Объем доходов, которые не будут получены, оценивается в 308 млн евро.

В настоящее время в Италии — самый высокий в ЕС уровень акцизов: более 70 центров за литр бензина, более 60 центов за литр дизеля.

За последние 12 месяцев стоимость газа для потребителей Италии выросла вдвое, стоимость электричества — втрое, цена на бензин — в полтора раза, до 2,40 евро за литр. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.