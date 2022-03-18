Токио, 18 марта, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Японский актёр Акира Такарада скончался в больнице. Об этом 18 марта пишет Daily Mail.

Цитата из к/ф «Годзилла». реж Исиро Хонда. 1954. Япония Пробуждение чудовища

По данным СМИ, причиной смерти 87-летнего актёра стала пневмония. Его смерть подтвердили на официальной странице франшизы «Годзилла» в Twitter: «Мы опечалены известием о кончине Акиры Такарады. Пусть память о нем и дальше будет вдохновлять многих поклонников Годзиллы».

ИА REGNUM напоминает, что Акира Такарада исполнил главную роль Хидэдо Огати в фильме о Годзилле 1954 года. Актёр снялся в общей сложности более чем в 120 японских проектах.