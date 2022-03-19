19 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 00:29 — REGNUM Крупнейшая коммунальная компания США Tennessee Valley Authority, обеспечивающая электричеством почти 10 миллионов американцев на юго-востоке страны, отдала предпочтение газу, отказавшись поддерживать климатические цели главы Белого дома Джо Байдена, который предложил вырабатывать электроэнергию из ветра, Солнца и других экологически чистых источников. Вместо этого федеральная компания решила инвестировать более $3,5 млрд в ископаемое топливо, от которого президент обещал отказаться.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя Tennessee Valley Authority пообещала заменить устаревшие угольные электростанции на газовые, критики все равно остались недовольны тем, что в течение десятилетий газовые станции будут провоцировать выбросы углекислого газа, нагревая планету.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Если мы хотим сократить выбросы парниковых газов, ответ прост. Нам нужно экономить на энергии в домах и на транспорте. Конечно, некоторым людям не нравится, когда им говорят, сколько энергии тратить. Мы же страна изобилия», — указывает Jimmy D.

«Эта компания недальновидна. Лучший вариант для нее на данный момент — стать испытательным полигоном для новых и гораздо более безопасных ядерных реакторов. Малые модульные реакторы и новое ядерное топливо, разработанное для гораздо более безопасной работы, — хорошие идеи.

Стратегия президента Байдена по разработке технологий, которые мы можем экспортировать на мировой рынок, является блестящей. Чтобы предложить разработку технологий, основанных на рынке, ученым, инженерам и техникам нужны испытательные стенды для определения окончательных данных о стоимости и производительности, и компания может продолжать служить, как это было в ее ранней истории, чтобы быть «правителем» для производства энергии. У компании уже есть эксперименты по хранению энергии в добытой воде, но они сильно отстают в солнечной и геотермальной энергии», — расписывает James Jordan.

Использование энергии солнца Lujkin8

«Это современный пример «трагедии общин». В средневековые времена жители деревень разводили животных, которые паслись на общем пастбище. Отдельный житель деревни мог решить приобрести дополнительное животное и тем самым поддержать лучшую жизнь. Но если бы в игру включился каждый второй житель деревни, то травы не хватило бы для содержания всех животных, они бы погибли, и все жители оказались бы в проигрыше.

Итак, сегодня TVA решает, что их местным клиентам будет выгоднее производить электроэнергию из газа, а не из возобновляемых источников. Предположим, что все остальные генерирующие компании принимают такое же решение. Теперь планета горит, плавится и затопляется, потому что коллективно она не может выдержать всю нагрузку.

Сегодня, увы, у человечества нет запасного пастбища», — критикует Keith.

«То, что компании говорят, что «нам нужно много времени, чтобы измениться к лучшему» — это ерунда. Я бы заставил каждого из тех, кто входит в совет директоров TVA, жить в радиусе одной мили от каждой дымовой трубы. Готов поспорить, что они быстро изменят свои полые и диспепсические напевы, например, в 2023 году!» — восклицает Gilbert N Garcia.

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«Пожалуйста, потребляйте меньше. В том числе электричества. Пользуйтесь общественным транспортом. Если вы покупаете солнечные батареи, установите их поменьше, чтобы сократить потребление… и т. д. и т. п. Капитализм нас побеждает, мы не можем притворяться, что это не так», — предупреждает Venoki.

«Простое решение. Конгресс должен изменить порядок управления TVA. Задача состоит в том, чтобы создать такую бурю общественного возмущения, которая позволит добиться изменений», — предлагает JJM.

«Несколько лет назад, когда мы жили в Калифорнии, мы установили на крыше 33 солнечные батареи, которые вырабатывали 125 процентов нашей электроэнергии. Мы взяли кредит без предварительных затрат на 25 лет по 150 долларов в месяц.

Мы платили за электричество около 350 долларов в месяц, и эта цена, скорее всего, будет расти примерно на 5 процентов в год. Наш кредит был фиксированным и составлял 150 долларов в месяц, что означало, что за весь срок кредита мы бы сэкономили шестизначную сумму.

Но засуха, лесные пожары и дым заставили нас уехать с Запада США в более безопасное место, по крайней мере, на ближайшее время», — рассказывает Erik Frederiksen.