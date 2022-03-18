Тюмень, , 22:24 — REGNUM Правительство Тюменской области и торговая компания Wildberries подписали соглашение о постройке к 2024 году логистического центра, сообщает 18 марта пресс-служба губернатора региона.

Тюмень (сс) Пивоваров Игорь Николаевич

В сообщении указано, что компания Wildberries намерена вложить в строительство порядка восьми млрд рублей, а также создать свыше пяти тыс. рабочих мест для жителей Тюменской области.

Пресс-служба отмечает, что этот проект делает компанию Wildberries самым крупным инвестором региона в эту сферу деятельности.

Уточняется, что в Тюменской области уже есть несколько проектов такого типа, в частности, распределительные центры «Пятерочки» и «Магнита».

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