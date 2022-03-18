Подгорица, , 22:24 — REGNUM Размер средней пенсии в Черногории за февраль 2022 года составил 299,29 евро.

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«Общая сумма средств, необходимых для выплаты пенсий и прав на страхование по инвалидности, составляет 36,08 млн евро», — говорится в сообщении пенсионного фонда.

Средняя пенсия в ноябре 2021 года составляла 292,75 евро, то есть за два месяца она увеличилась на 2,2 процента.

Размер средней зарпалаты составил 686 евро, что на 27,7% или 149 евро больше, чем в декабре, сообщает статистическое управление Monstat.