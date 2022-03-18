Приштина, 18 марта 2022, 22:30 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 мая в ходе встречи с посетившим Косово австрийским канцлером Карлом Нехаммером заявил, что украинский конфликт может разрастись на Западные Балканы.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что Косово построило неразрывные связи с Западом, США и НАТО.
Курти заявил, что в прошлом российский президент Владимир Путин упоминал о Косово «раз в месяц, а теперь он вспоминает о Косово раз в неделю». При этом, отмечает глава косовского правительства, Москва проводит «несуществующие параллели с украинским Крымом».
Назвав вводу сил НАТО в Косово «спасительным», Курти напомнил, что Путин выступал против этого и что теперь он якобы хочет злоупотребить случаем Косово, «чтобы расширить свою гегемонию». При этом Курти заявил, что в Косово не боятся России благодаря союзу с Западом.
Напомним, в 1998 году полицейская операция в Югославии переросла в Косовскую войну. В 1999 гуманитарная интервенция НАТОвских бомбежек окончилась демилитаризацией Косово от югославских военных.
В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. 22 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Независимость Косово Россия не признает.
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