Приштина, Сербия, 18 марта, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 18 марта в ходе встречи с посетившим Косово австрийским канцлером Карлом Нехаммером заявил, что украинский конфликт может разрастись на Западные Балканы.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик подчеркнул, что Косово построило неразрывные связи с Западом, США и НАТО.

Курти заявил, что в прошлом российский президент ВладимирПутин упоминал о Косово «раз в месяц, а теперь он вспоминает о Косово раз в неделю». При этом, отмечает глава косовского правительства, Москва проводит «несуществующие параллели с украинским Крымом».

Назвав вводу сил НАТО в Косово «спасительным», Курти напомнил, что Путин выступал против этого и что теперь он якобы хочет злоупотребить случаем Косово, «чтобы расширить свою гегемонию». При этом Курти заявил, что в Косово не боятся России благодаря союзу с Западом.

Напомним, в 1998 году полицейская операция в Югославии переросла в Косовскую войну. В 1999 гуманитарная интервенция НАТОвских бомбежек окончилась демилитаризацией Косово от югославских военных.

В 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. 22 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Независимость Косово Россия не признает.