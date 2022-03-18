Вашингтон, 18 марта, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Студия Paramount Pictures назвала дату премьеры картины «Крик 6». Информацию об этом опубликовал ComicBook 18 марта.

Цитата из к/ф «Крик». реж Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 2022. США «Крик»

Так, новая часть популярной серии фильмов ужасов выйдет в кинотеатрах 31 марта 2023 года. Производство картины должно начаться летом 2022 года.

Ранее Кортни Кокс подтвердила своё участие в съёмках «Крика 6». Ожидается, что актриса вернётся к роли Гейл Уэзерс.