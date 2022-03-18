Москва, 18 марта, 2022, 22:22 — ИА Регнум. 25-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА Юсуф Языджи получил вызов в сборную Турции по футболу на матчи плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

ЦСКА

В текущем сезоне Юсуф Языджи принял участие в четырех матчах за «армейцев» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В составе сборной Турции на счету Языджи 2 (1+1) очка по системе гол+пас в семи играх отборочного турнира к ЧМ-2022.

Языджи выступает за ЦСКА с 19 января 2022 года после перехода из французского «Лилля» на правах аренды. «Красно-синие» заплатили «Лиллю» 350 тысяч евро за арендное соглашение.

24 марта сборная Турции в матче полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира встретится со сборной Португалии по футболу. Встреча пройдет в Порту на стадионе «Драгао».