Денвер, США, , 22:19 — REGNUM Исполнитель Джастин Бибер высказался относительно недавней госпитализации его жены, модели Хейли Бибер (ранее Хейли Болдуин). Об этом 18 марта пишет Billboard.

Джастин Бибер Lou Stejskal

Как отмечает издание, Бибер поделился своими переживаниями за жену во время технического перерыва на одном из его выступлений в Денвере (США). «Большинство из вас, вероятно, знают или видели новости о моей жене. Но с ней всё в порядке, она хорошая, она сильная. Но это было страшно, понимаете? Это было действительно страшно», — поделился с поклонниками исполнитель.

Ранее Хейли Бибер была госпитализирована с подозрением на инсульт. Позже модель сообщила, что у неё обнаружили «очень маленький тромб» в мозге.

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