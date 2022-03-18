Рим, 18 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. С конца февраля 2022 года с Украины в Италию прибыли более 53 000 человек, сообщили в МВД страны в пятницу, 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

За последние сутки этот показатель увеличился на 3500. Более 90% прибывающих — женщины и несовершеннолетние граждане.

Как сообщалось ранее, правительство Италии приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, а также принять на своей территории ее граждан.