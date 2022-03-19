19 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 00:28 — REGNUM В годовщину присоединения Крыма к России в Кавказских Минеральных Водах прошла акция поддержки президента Владимира Путина и российской армии «КМV Zа Победу».

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничные мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничные мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM Митинг в честь воссоединения Крыма с Россией Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Праздничные мероприятия в годовщину воссоединения Крыма с Россией Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

На время проведения специальной операции на Украине города переименовали в КислоVодск и ЖелеZноводск. Буквы заменили на стелах при въезде в города.

КислоVодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

КислоVодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

ЖелезноVодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

ЖелезноVодск Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Сегодня буквы V и Z стали символами борьбы за Русский мир. Поэтому наша акция продлится до полной победы, возвращения наших солдат-победителей. Каждый выезжающий в Кисловодск увидит, что мы поддерживаем нашу армию и нашего президента. Мы ждем всех солдат нашей армии домой здоровыми и невредимыми. КМВ — территория полной и безоговоровочной поддержки нашего президента и наших солдат!» — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в Кисловодске в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Автопробег в поддержку российской армии Денис Абрамов © ИА REGNUM

Кроме того, в этот день состоялся автопробег в поддержку российской армии. Автомобили с символами Z и украшенные триколором проехали через города до мемориалов, посвященных памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Возложение цветов к Вечному огню в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Возложение цветов Денис Абрамов © ИА REGNUM Возложение цветов Денис Абрамов © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню в Кисловодске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Возложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату в Железноводске Денис Абрамов © ИА REGNUM

Участники пробега возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.