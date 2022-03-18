Манчестер, Великобритания, , 22:10 — REGNUM Как сообщает испанская газета AS, 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен остаться в клубе Английской Премьер-лиги до истечения срока соглашения.

Криштиану Роналду Андрей Пронин © ИА REGNUM

Португалец рассчитывает, что руководство «манкунианцев» не ошибется с выбором нового главного тренера, и клуб сможет бороться за победу как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге Чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 32-х матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Роналду выступает за «Ман Юнайтед» с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Португалии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро. Соглашение Роналду с английским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.