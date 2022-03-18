Тирана, , 22:13 — REGNUM Албанская прокуратура 18 марта поместила под домашний арест 61-летнего Артана Кочи. В его доме было обнаружено 4000 православных икон и произведений искусства.

Строящаяся большая мечеть в Тиране Bjørn Christian Tørrissen

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, предполагается, что они были украдены в Албании, Греции и Северной Македонии. Мужчина проживал в театре на улице «Шучур Бачи». Фотографии произведений искусства были опубликованы полицией Албании.

Напомним, 10% населения Албании исповедуют православие, 20% — католичество, большая же часть населения — мусульмане.

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